Tobie Lolness, épisode 1 + dédicace de Timothée de Fombelle Ciné-TNB Rennes, 16 décembre 2023 15:30, Rennes.

Le Cinéma du TNB, France Télévisions et Okoo, les Éditions Gallimard et la librairie Le Failler vous invitent au TNB pour une rencontre avec Timothée de Fombelle, auteur du roman Tobie Lolness, et la découverte en avant-première du 1er épisode de la série adaptée de son roman.

Tobie Lolness a 11 ans, il mesure un millimètre et demi, et vit heureux dans l’Arbre avec ses parents. Mais aujourd’hui, il doit fuir, seul. Le père de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d’une invention révolutionnaire qui permet de transformer la sève de l’arbre en énergie motrice. Il sait que certains s’en serviraient au détriment de l’arbre. Mais un homme, Jo Mitch, est prêt à tout pour récupérer cette découverte.

Ciné-TNB 1 Rue Saint-Hélier, rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine