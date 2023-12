Festival Ecrans Libres Ciné-TNB Rennes, 15 décembre 2023 18:00, Rennes.

Pendant 4 jours, le Cinéma du TNB et Sébastien Lifshitz, artiste associé au cinéma, donnent carte blanche aux étudiant·es du Master documentaire – Écritures du réel de l'Université Rennes 2. 15 – 18 décembre

Pendant 4 jours, le Cinéma du TNB et Sébastien Lifshitz, artiste associé au cinéma, donnent carte blanche aux étudiant·es du Master documentaire – Écritures du réel de l’Université Rennes 2. Aurélie, Noémie, Loïc, Sara, Roy, Jérémy, Marin et Romane proposent une programmation de 13 courts et longs métrages documentaires.

« Dans le cadre de ma collaboration avec le TNB en tant qu’artiste associé, j’ai proposé au Cinéma de travailler avec les étudiants et étudiantes en cinéma de l’Université de Rennes 2. Mon idée a été de leur donner la parole à travers l’élaboration d’une sélection de films documentaires qui pourrait incarner leurs préoccupations d’aujourd’hui, ce qui les touchent aussi et leur donnent envie de faire du cinéma. Après des mois de visionnage et de recherche, nous vous proposons du 15 au 18 décembre, un « festival documentaire » dont la sélection éclectique, rare et passionnante nous parle de notre présent et de la sensibilité d’une bande de jeunes étudiants rennais·es. »

– Sébastien Lifshitz

