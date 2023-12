Edouard Louis, ou la transformation + débat avec Ulysse Rabaté, chercheur en science politique. Ciné-TNB Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Edouard Louis, ou la transformation + débat avec Ulysse Rabaté, chercheur en science politique. Ciné-TNB Rennes, 12 décembre 2023 18:00, Rennes. Edouard Louis, ou la transformation + débat avec Ulysse Rabaté, chercheur en science politique. Ciné-TNB Rennes Mardi 12 décembre, 19h00 2023-12-12 19:00 Ciné-Débat : Édouard Louis, ou la transformation, de François Caillat. À cette occasion, la séance sera suivie d’un échange avec le chercheur en science politique Ulysse Rabaté. Mardi 12 décembre, 19h00 1

https://indiv.themisweb.fr/0146/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0146&EventId=3249&request=QcE+w0WHSuCrdzO19f33cfvmsvdfaTm04zcs5QcvMnbagKM+5Y2U/NoVA2QSk7YkVPCD0RUHE+hNSjABQ9bQARo+fZUgX1HSGVWmq+MbGb4= Le film raconte la métamorphose d’un garçon, issu d’un milieu sous-prolétaire picard, en star de la vie culturelle française. Édouard Louis, devenu en quelques années l’écrivain porte-parole d’une génération, engage chacun·e de nous à faire de la transformation permanente un nouveau mode d’existence.

La séance sera suivie d’un échange avec Ulysse Rabaté.

Ulysse Rabaté est chercheur en science politique. Ses travaux portent sur les mobilisations des classes populaires et les nouvelles formes d’engagement politique dans les quartiers. Il est auteur de l’ouvrage Politique Beurk Beurk. Les quartiers populaires et la gauche : conflits, esquives, transmissions (Éditions du Croquant, 2021). Ulysse Rabaté a été élu à Corbeil-Essonnes (91) où il s’est opposé au système Dassault. Il vit aujourd’hui à Rennes, où il anime l’association locale Rennes Commune. Ciné-TNB 1 Rue Saint-Hélier, rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Code postal 35000 Lieu Ciné-TNB Adresse 1 Rue Saint-Hélier, rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Ciné-TNB Rennes Latitude 48.107925 Longitude -1.672538 latitude longitude 48.107925;-1.672538

Ciné-TNB Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/