Le Cinéma du TNB vous propose une séance exceptionnelle du film de Paul B. Preciado : Orlando, ma biographie politique. La séance est suivie d’une rencontre en live. Mercredi 29 novembre, 20h30 1

https://www.t-n-b.fr/programmation/orlando-ma-biographie-politique–rencontre-live

En 1928, Virginia Woolf écrit Orlando, le 1er roman dans lequel le personnage principal change de sexe au milieu de l’histoire. Un siècle plus tard, l’écrivain et activiste trans Paul B. Preciado décide d’envoyer une lettre cinématographique à Virginia Woolf : son Orlando est sorti de sa fiction et vit une vie qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. Preciado organise un casting et réunit 26 personnes trans et non-binaires contemporaines, âgées de 8 à 70 ans, pour incarner Orlando.

A l’issue de la séance, nous proposons une rencontre en live avec Paul B. Preciado et l’ensemble des interprètes qui incarnent le personnage d’Orlando dans le film. Les spectateurs et spectatrices pourront poser leurs questions en direct sur le chat.

Ciné-TNB 1 Rue Saint-Hélier, rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine