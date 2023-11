Les bêtes du sud sauvage, de Benh Zeitlin Ciné-TNB Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Les bêtes du sud sauvage, de Benh Zeitlin Ciné-TNB Rennes, 24 novembre 2023T 19:15, Rennes. Les bêtes du sud sauvage, de Benh Zeitlin Ciné-TNB Rennes Vendredi 24 novembre, 19h15 Le Cinéma du TNB accueille la 13e édition du festival Transversales, sur la thématique du rêve et de l’enfance, l’occasion de vous faire (re)découvrir les 2 très beaux films de Benh Zeitlin. Vendredi 24 novembre, 19h15 1

https://www.t-n-b.fr/programmation/les-betes-du-sud-sauvage Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s’emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs. Avec la montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue. Ciné-TNB 1 Rue Saint-Hélier, rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 19:15 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Ciné-TNB Adresse 1 Rue Saint-Hélier, rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Ciné-TNB Rennes

Ciné-TNB Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/