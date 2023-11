Wendy, de Benh Zeitlin Ciné-TNB Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Wendy, de Benh Zeitlin Ciné-TNB Rennes, 24 novembre 2023T 21:15, Rennes. Wendy, de Benh Zeitlin Ciné-TNB Rennes Vendredi 24 novembre, 21h15 Le Cinéma du TNB accueille la 13e édition du festival Transversales, sur la thématique du rêve et de l’enfance. L’occasion de vous faire (re)découvrir les 2 très beaux films de Benh Zeitlin. Vendredi 24 novembre, 21h15 1

https://www.t-n-b.fr/programmation/wendy_1 Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant dans un train en marche avec ses 2 petits frères jumeaux, James et Douglas. Ils débarquent sur une île mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan. Ciné-TNB 1 Rue Saint-Hélier, rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 21:15 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Ciné-TNB Adresse 1 Rue Saint-Hélier, rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Ciné-TNB Rennes

Ciné-TNB Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/