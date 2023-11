TOOTSIE, de Sydney Pollack Ciné-TNB Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

TOOTSIE, de Sydney Pollack
Ciné-TNB Rennes
Dimanche 19 novembre, 11h00
Séance présentée par le comédien Pierre Maillet

https://www.t-n-b.fr/programmation/festival/tootsie Michael Dorsey, acteur exigeant à la recherche d’un emploi, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Sans trop y croire, il décide alors de se créer une nouvelle identité : il sera Dorothy Michaels, une femme dotée d’une forte personnalité. Or son déguisement va non seulement lui permettre de jouer dans une série télévisée, mais même lui attirer un vrai public de fans. Si ce nouveau statut n’est pas pour lui déplaire, il se trouve bientôt confronté à un dilemme difficile : comment avouer à sa collègue Julie Nichols, qui a fait de lui sa confidente, qu’il est en réalité un travesti amoureux d’elle ? En écho à Une vie d’acteur (re)découvrez le film culte Tootsie avec Dustin Hoffman, à l’origine de la vocation d’acteur de Pierre Maillet.

→ En présence de l’artiste Pierre Maillet

En 1983, Pierre Maillet a 11 ans. Il découvre dans un cinéma de province le film désormais culte Tootsie. Dustin Hoffman, travesti en femme, y crève l'écran : c'est la révélation, il deviendra acteur.

Ciné-TNB
1 Rue Saint-Hélier, Rennes

