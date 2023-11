Bruler pour briller Ciné-TNB Rennes, 16 novembre 2023T 20:00, Rennes.

Bruler pour briller Ciné-TNB Rennes Jeudi 16 novembre, 20h00

L'incarnation des esprits est au cœur de ce docu-fiction conçu comme une plonge e dans l'histoire mystique du village de Saint-Jean-du-Doigt (Finistère). Suivie d'une rencontre avec Patricia Allio.

Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Patricia Allio.

L’incarnation des esprits est au coeur de ce docu-fiction conçu comme une plongée dans l’histoire mystique du village de Saint-Jean-du-Doigt dans le Finistère.

1420. Un mystérieux Yves dépose la relique du doigt de Saint-Jean-Baptiste dans son village natal reculé de la campagne celte. Il traverse les siècles pour y revenir 600 ans plus tard. Sur son chemin, il croise au fil de ses pérégrinations, un chaman en lien avec les esprits, un peintre à la recherche de la lumière, un conteur qui l’initie aux secrets des chants traditionnels. Avec cette appropriation intime de la Bretagne, de ses paysages, de ses légendes, de ses figures, Patricia Allio réaffirme son goût pour les rituels qui créent la possibilité d’un dialogue entre le visible et l’invisible transformant ainsi récits et réalités.

Patricia Allio :

Artiste associée au TNB, Patricia Allio écrit, met en scène, performe et réalise des films. Son travail social et politique, porté par les réalités du monde et le partage de nos vulnérabilités, ouvre des espaces d’expression interdisciplinaires atypiques et engagés. Brûler pour briller (2023) est son 1er long métrage. Elle présentera au TNB du 9 au 13 avril 2024 Dispak Dispac’h créé pendant le Festival TNB 2021.

Ciné-TNB 1 Rue Saint-Hélier, rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine