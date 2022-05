Stage découverte du Cerceau Aérien Cielito Danses Aériennes, 21 mars 2020 14:00, Rennes.

Samedi 21 mars 2020, 14h00 Sur place Prix 35€ https://www.cielito.fr/post/stage-découverte-cerceau-aérien-ay-rooop

Venez découvrir le cerceau aérien, art circassien. Ce stage allie : gainage, danse et amusement, conçu pour les personnes qui n’ont jamais fait du cerceau et qui souhaitent découvrir la discipline.

Dans le cadre du festival Temps Fort Arts du Cirque 2020 et en partenariat avec l’association Ay-Roop, Cielito vous propose un stage de découcouverte du Cerceau Aérien.

Le cerceau aérien est un art circassien, actuellement méconnu. Je souhaite développer cet agrès et partager cette passion avec vous. Cette discipline transforme la danse en utilisant un autre espace et expression corporel et chorégraphique.

Ce stage allie du gainage, danse, souplesse et amusement. Il est conçu pour les personnes qui n’ont jamais réalisé du cerceau aérien et qui souhaitent découvrir cette belle discipline, ainsi que pour celles et ceux qui souhaitent perfectionner leurs techniques de base.

Au programme :

☕️ café / thé d’accueil !

– 15 min d’échauffements

– 1h30 de pratique technique. Vous découvrirez les bases de la discipline, réaliserez des figures simples en solo mais toutes aussi spectaculaires !

– Nous réaliserons une chorégraphie !

– 15 min d’étirements.

Tenue nécessaire : un legging obligatoire, un tee-shirt ou débardeur, des guêtres (optionnel) et une serviette.

Stage accessible à partir de 16 ans.

Inscriptions : www.cielito.fr/stages

Conditions d’annulation : prevenez-nous 72 heures avant pour un remboursement intégral, passé ce délai, le stage sera considéré comme du.

Cielito Danses Aériennes 6 Place du souvenir 35200 rennes 35200 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine

samedi 21 mars 2020 – 14h00 à 16h00