EFRIM MANUEL MENUCK (Godspeed) & KEVIN DORIA Chapelle du Conservatoire, 13 septembre 2019 20:30, Rennes. Vendredi 13 septembre 2019, 20h30 Sur place 12€ / 10€ / 8€ http://www.despieschicaillent.com Efrim Manuel Menuck – membre fondateur de Godspeed You! Black Emperor, Thee Silver Mt Zion – et Kevin Doria (Growing, Total Life, Hiss Tracts) forment maintenant officiellement un duo. Efrim Manuel Menuck – membre fondateur de Godspeed You! Black Emperor, Thee Silver Mt Zion – et Kevin Doria (Growing, Total Life, Hiss Tracts) forment maintenant officiellement un duo. Menuck a recruté Doria pour l’aider à traduire son album Pissing Stars (2018) du studio à la scène, et le duo a tourné sous le nom d’Efrim Manuel Menuck l’année dernière (souvent avec le dernier projet solo de Doria, KGD, en support). Ils ont aussi co-écrit des tas de nouveaux morceaux, plongeant plus profondément dans l’électronique maximaliste tourbillonnante, inondé par le chant incantatoire de Menuck. Le fruit de cette collaboration a abouti sur un nouvel album intitulé ‘Sing Sinck, Sing‘ sorti au printemps 2019 (Constellation Records). Chapelle du Conservatoire 26 rue Hoche 35000 RENNES 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 13 septembre 2019 – 20h30 à 00h00

