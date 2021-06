Théâtre d’improvisation : Le retour des Freepoules Cercle Paul Bert, 2 juillet 2021 20:30-2 juillet 2021 22:30, .

Vendredi 2 juillet, 20h30 Entrée au chapeau https://www.eventbrite.fr/e/billets-cabaret-dimprovisation-le-retour-des-freepoules-161627814143?fbclid=IwAR15LM2un6gTNGkJRCZNf_tk0DJ9YHPxpHs-FIwNlfgjInlIlqQmldKgCms

Rejoignez-nous pour « Le retour des Freepoules » ce vendredi 2 juillet à 20h30 et nous oublierons ensemble cette mauvaise nouvelle de l’Euro. Rires et émotion au programme, version Freepoules !

Bon, ok, la France ne gagnera pas l’Euro cette année suite à sa défaite face à la Suisse.

Mais va-t-on pour autant boycotter le chocolat helvète ? Certainement pas Yvette.

Va-t-on mettre à tous nos joueurs un bonnet d’âne ? Encore moins Kylian.

Va-t-on noyer notre chagrin dans l’alcool ? Peut-être un peu, mais avec modération Nicole.

Va-t-on arrêter de rire, s’émerveiller, et apprécier de beaux spectacles vivants ? Bien sûr que non Yvan !

Alors rejoignez-nous pour « Le retour des Freepoules » ce vendredi 2 juillet à 20h30 et nous oublierons cette mauvaise nouvelle pour n’en faire qu’un souvenir lointain. Préparez-vous pour du rire, de l’esbrouffe et de l’émotion, toujours à la sauce Freepoules !

Et comme le rire n’empêche pas la sécurité, voici notre protocole sanitaire :

-Jauge à 70 personnes

-Masque obligatoire pour les spectateurs et les joueurs hors de la scène

-Chaise vide entre chaque groupe de personnes

-Rangs espacés

-Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée

-Enregistrement du nom et du numéro de téléphone en cas de cas contact

-Chaises désinfectées après le spectacle

A vendredi !

Cercle Paul Bert 15 rue ginguené 35000 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine

