Match d’improvisation : Sorties de route @ Freepoules Cercle Paul Bert, 23 avril 2022 20:30, Rennes. Samedi 23 avril, 20h30 Sur place Entrée au chapeau https://www.eventbrite.fr/e/billets-match-dimprovisation-freepoules-vs-sorties-de-route-320772227367 Un match d’improvisation bon enfant, où s’enchaîneront les rires et les chants et peut-être même quelques saillies d’antan. Buvette à l’entracte ! Oyez, oyez ! Ouvrez vos esgourdes, vénérables mortels car il est venu le temps des rires en ribambelle ! Venez (re)découvrir nos copains Les sorties de route Venus tout droit de Ploermel Se joindre à nous pour faire des prouts et des saillies au demi-sel Leur bonhomie n’a d’égal Que leur sens du rire guttural Qui vous fera déconnecter De cette dure réalité Venez donc oublier Les élections, les déceptions, Ou bien fêter votre candidat Mais de politique nous ne parlerons pas. A la place, du rire pardi ! Pour illuminer votre samedi Qu’il ait commencé à midi Ou au matin, il sera bien fini. Bref, venez tous ! Buvette à disposition à l’entracte et plus de pass sanitaire requis. Visuel : Gurven Bourreau Cercle Paul Bert 15 rue ginguené 35000 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 23 avril – 20h30 à 22h30

