Pièce improvisée de rentrée des Freepoules Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Pièce improvisée de rentrée des Freepoules Cercle Paul Bert Ginguené, 10 octobre 2020 20:30, Rennes. Samedi 10 octobre 2020, 20h30 Sur place Entrée gratuite sur inscription https://www.eventbrite.fr/e/billets-piece-improvisee-de-rentree-des-freepoules-122719255597?ref=estw Les freepoules sont heureux de vous proposer leur pièce improvisée de rentrée, dans le respect des mesures de distanciation sociale ! Les freepoules sont heureux de vous proposer leur pièce improvisée de rentrée, dans le respect des mesures de distanciation sociale ! Une pièce improvisée ? Qu’est-ce que c’est ? Une équipe de talentueux “écriteurs” s’échine à concocter le synopsis de la pièce ainsi que les rôles et interactions entre les personnages des joueurs. Ces derniers sont informés de tout cela 15 minutes avant le début de la pièce, puis ils improvisent l’histoire pendant 1h30. Ce qui donne une pièce unique que vous ne verrez nulle part ailleurs. Dispositions COVID : Places limitées à 60 personnes pour permettre la distanciation sociale Masque obligatoire Pas de buvette pour cette fois Rire et émotion en libre service Les places vont partir vite, réservez dès que possible ! Cercle Paul Bert Ginguené 13 bis rue Ginguené 35000 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 10 octobre 2020 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cercle Paul Bert Ginguené Adresse 13 bis rue Ginguené Ville Rennes lieuville Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Pièce improvisée de rentrée des Freepoules Cercle Paul Bert Ginguené 2020-10-10 was last modified: by Pièce improvisée de rentrée des Freepoules Cercle Paul Bert Ginguené Cercle Paul Bert Ginguené 10 octobre 2020 20:30 Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine