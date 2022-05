Match d’impro LesFreepoules vs Les Brigands de toilette Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Match d’impro LesFreepoules vs Les Brigands de toilette Cercle Paul Bert Ginguené, 16 novembre 2019 20:30, Rennes. Samedi 16 novembre 2019, 20h30 Sur place Entrée libre Freepoules.ginguene@cerclepaulbert.asso.fr, https://www.eventbrite.fr/e/billets-cabaret-dimpro-des-freepoules-74095474559?aff=ebdssbdestsearch, 0299654809 Match d’impro LesFreepoules vs Les Brigands de toilette Eh eh, quelle idée d’inviter Les Brigands de Toilettes dans le poulailler des freepoules ? Pour le savoir …. il faut venir le Samedi 16 Novembre à partir de 20h30 pour afin d’assister à un match d’improdes plus déjantés !!! Cercle Paul Bert Ginguené 13 bis rue Ginguené 35000 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 16 novembre 2019 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cercle Paul Bert Ginguené Adresse 13 bis rue Ginguené Ville Rennes lieuville Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Departement Ille-et-Vilaine

