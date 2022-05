Les Freepoules : à l’emporte pièce improvisée de Novembre ! Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Freepoules : à l’emporte pièce improvisée de Novembre ! Cercle Paul Bert Ginguené, 14 décembre 2019 20:30, Rennes. Samedi 14 décembre 2019, 20h30 Sur place Entrée libre https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-freepoules-a-lemporte-piece-improvisee-de-novembre-84788636093 Pièce improvisée des Freepoules La pièce improvisée c’est quoi ? 5 à 6 improvisateurs se voient confier 5 minutes avant de jouer, leur rôle, les liens qui les unissent, le lieu de l’action et le plus important leur objectif. L’intrigue se dévoile sous les yeux des improvisateurs et du public ! Cercle Paul Bert Ginguené 13 bis rue Ginguené 35000 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 14 décembre 2019 – 20h30 à 22h00

