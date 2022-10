Cabaret d’improvisation de rentrée des Freepoules Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Cabaret d’improvisation de rentrée des Freepoules Cercle Paul Bert Ginguené, 22 octobre 2022 20:30, Rennes. Samedi 22 octobre, 20h30 Sur place Entrée au chapeau https://www.eventbrite.fr/e/billets-cabaret-de-rentree-des-freepoules-443146040737

Pour notre premier cabaret d’improvisation au Cercle Paul Bert de l’année, venez caqueter joyeusement avec nous ! Chères poulettes, chers poulets, il est venu l’heure. Il est venu l’heure de nous retrouver autour d’un bon vieux spectacle dans le poulailler, pour célébrer notre rentrée. Il est venu l’heure de retrouver les rires, les sourires et les soupirs d’émotion que provoquent le théâtre d’improvisation et l’énergie des comédiens sur scène. Enfin, il est l’heure de se retrouver dans votre quartier ou celui d’à côté, entre voisins ou entre rennais pour partager ensemble un moment convivial pour petits et grands. Venez nombreux pour prendre votre dose hebdomadaire de rigolade ! Entrée au chapeau Buvettte et grignotage disponible sur place Cercle Paul Bert Ginguené 13 bis rue Ginguené 35000 Rennes Quartiers Sud-Ouest Ille-et-Vilaine samedi 22 octobre – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cercle Paul Bert Ginguené Adresse 13 bis rue Ginguené Ville Rennes Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Cabaret d’improvisation de rentrée des Freepoules Cercle Paul Bert Ginguené 2022-10-22 was last modified: by Cabaret d’improvisation de rentrée des Freepoules Cercle Paul Bert Ginguené Cercle Paul Bert Ginguené 22 octobre 2022 20:30 Cercle Paul Bert Ginguené Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine