Forum des Métiers du sport & de la formation Cercle Paul Bert Formation – EPI des Longschamps (Rennes), 5 mars 2022 10:00, Rennes.

Samedi 5 mars, 10h00 Sur place Entrée libre formation@cerclepaulbert.asso.fr, 02 99 27 63 27, https://formation.cerclepaulbert.asso.fr/

Le CPB Formation organise son premier forum des métiers du sport le samedi 5 mars 2022 au sein de l’EPI des Longchamps à Rennes.

En partenariat avec le Campus Sport Bretagne, l’UFOLEP Bretagne, la ville de Rennes et les structures sportives et éducatives du bassin Rennais, nous vous invitons le 5 mars 2022 à rencontrer nos équipes et les professionnels des champs du sport et de l’animation.

L’objectif de cette journée est de vous permettre la rencontre avec des professionnels du secteur sportif présents pour répondre à vos questions.

Quelle formation ? Quel financement ? Quelle structure d’alternance ? Quels débouchés ?

Programme de la journée :

– 10h00-12h30: Stage dating: Rencontrez les professionnels du secteur sportif et trouver un stage pour votre future formation

– 10h30-11h30: Conférence sur les métiers du sport et la formation professionnelle

– 14h00-16h30: Stage dating: Rencontrez les professionnels du secteur sportif et trouver un stage pour votre future formation

– 14h30-15h30: Conférence sur les métiers du sport et la formation professionnelle

– 16h00-17h00: Echanges informels avec les professionnels du secteur sportif

Visite en continue du site de formation

Cercle Paul Bert Formation – EPI des Longschamps (Rennes) 60 rue Doyens Bouzat – 35700 Rennes 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

samedi 5 mars – 10h00 à 17h00