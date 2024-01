Forum des Métiers du Sport & de la formation – 17 février 2024 Cercle Paul Bert Formation – EPI des Longschamps (Rennes) Rennes, samedi 17 février 2024.

Forum des Métiers du Sport & de la formation – 17 février 2024 Cercle Paul Bert Formation – EPI des Longschamps (Rennes) Rennes Samedi 17 février, 09h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-17 09:30

Fin : 2024-02-17 17:00

Forum des Métiers du Sport & de la formation – 17 février 2024 Samedi 17 février, 09h30 1

Portes ouvertes du CPB Formation – Samedi 17 février 2024

Gratuit et ouvert à tous : passionnés, lycéens, stagiaires, tuteurs, éducateurs, animateurs, entraîneurs, présidents d’association…

Vous souhaitez faire du sport votre métier ?

Venez nous rendre visite et découvrir les formations aux Métiers du Sport.

Au programme, en continu :

– Conférences d’information sur les formations aux Métiers du Sport (BPJEPS, DEJEPS, Prépa Educ’Sport, CQP, Pilates…)

– Entretiens avec les structures partenaires

– Entretiens avec les formateurs et stagiaires en formation

Lieu : CPB Formation – 60 rue Doyen Bouzat – 35000 Rennes

Horaires : 09h30-17h00

Cercle Paul Bert Formation – EPI des Longschamps (Rennes) 60 rue Doyens Bouzat – 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine