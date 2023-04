Cabamatch d’improvisation Freepoules Vs Sorties de route Cercle Paul Bert Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Cabamatch d'improvisation Freepoules Vs Sorties de route Cercle Paul Bert, 15 avril 2023 20:30, Rennes

Retrouvez-nous ce samedi 15 avril pour un match à toute berzingue avec les Sorties de route ! Rires et émotion vous attendent dans cette rencontre pleine de joie et de boutades.

Samedi 15 avril, 20h30

Buvette et snacking sur place
Entrée au chapeau

Cercle Paul Bert
15 rue ginguené
Quartiers Sud-Ouest
Rennes 35000
Ille-et-Vilaine

