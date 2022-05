Le circuit des Tetes de l’Art 15eme édition centre ville Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Le circuit des Tetes de l’Art 15eme édition centre ville, 27 septembre 2019 18:00, Rennes. Vendredi 27 septembre 2019, 18h00, 22h30 Sur place Libre et Gratuit contact@lecircuitdestetesdelart.com, http://www.lecircuitdestetesdelart.com 15 EME EDITION DE l’avènement du Circuit des Tetes de l’ART Pour sa 15 eme édition l’événement a lieu pendant 2 Jours … Le Vendredi 27 Septembre traditionnel circuit de 18h a 22h en centre ville .a la rencontre des artistes.cette année 29 lieux d exposition :)galeries Ateliers et lieux éphémères ; Le Dimanche 29 Septembre la déambulation se poursuit au Couvent des Jacobins ou a lieu une exposition retrospective de 60 artistes (sculpteurs,peintres video ) cette exposition ouverte au publique est libre et gratuite.de 10h a 18h. centre ville Rennes Rennes Ille-et-Vilaine vendredi 27 septembre 2019 – 18h00 à 19h00

vendredi 27 septembre 2019 – 22h30 à 23h30

Détails Heure : 18:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu centre ville Adresse Rennes Ville Rennes lieuville centre ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine

centre ville Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Le circuit des Tetes de l’Art 15eme édition centre ville 2019-09-27 was last modified: by Le circuit des Tetes de l’Art 15eme édition centre ville centre ville 27 septembre 2019 18:00 centre ville Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine