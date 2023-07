STAGE DE CHANT TOUAREG + CONCERT PARTICIPATIF centre social des Champs Manceaux Rennes, 4 août 2023, Rennes.

Dans le cadre du concert du groupe Ilketan à Rennes, venez chanter pour faire partie d'un chœur éphémère en participant au live.

Du 2023-08-04 14:00 au 2023-08-04 16:00.

Dans le cadre du concert du groupe Ilketan à Rennes, venez chanter pour faire partie d’un chœur éphémère en participant au live.

Les artistes proposent de vous transmettre quelques chants issus de leur répertoire pour les accompagner lors de leur concert du vendredi 4 août 2023 pour faire vibrer Cet été à Rennes.

Mossa vous fera chanter dans sa langue natale et sera accompagné par les exquis musiciens Hansel et Hamid.

Pas besoin d’avoir déjà chanté et si tu chantes déjà c’est super.

ILEKTAN, qui signifie « les branches » en langue touareg,

ILEKTAN est un projet musical de fusion créé par Mossa Kidan, guitariste-chanteur malien, et Hansel Gonzalez, guitariste cubain. Le duo est rejoint par Gribi Hamid, percussionniste voyageur. Les performances du groupe, qui mélangent musique traditionnelle touareg, blues-folk, et musique du monde, sont à la fois méditatives et festives, évoluant vers une tempête de sable résolument rock.

centre social des Champs Manceaux CDAS des Champs Manceaux (Centre départemental d’action sociale), Espace social commun et culturel, All. Aimé Césaire, Rennes, France Rennes 35200