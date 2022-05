DATATHON LES 13 ET 14 JUIN : RELEVEZ LE CHALLENGE ! Centre des congrès de Rennes Métropole Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

DATATHON LES 13 ET 14 JUIN : RELEVEZ LE CHALLENGE ! Centre des congrès de Rennes Métropole, 13 juin 2019 08:00, Rennes. 13 et 14 juin 2019 Sur place Sur Inscription https://atelier.bretagne.bzh/ Vous êtes passionné·e par la création de services numériques à partir des données publiques ? Deux jours pour inventer, en équipe, de nouveaux services numériques pour les usagers en exploitant les données publiques de la Région : c’est le principe de ce « marathon des données » ouvert à tous (toute personne physique majeure ou personne morale peut s’y inscrire gratuitement).C’est le premier datathon organisé par la collectivité, dans le cadre de sa politique d’ouverture et de publication des données publiques. Il fera plancher plusieurs équipes pluridisciplinaires (de 3 personnes minimum à 8 maximum), composées d’experts de milieux et d’horizons divers, à l’hôtel de Région : datascientists, étudiant·e·s, chercheur·e·s·, développeur·e·s informatiques, salarié·e·s ou dirigeant·e·s de start up ou de laboratoire… Les équipes candidates devront imaginer des projets de services numériques qui contribuent à améliorer le service public, sur quatre cas d’usage identifiés par la Région. Appli web, logiciels, briques de services publiques… : à vous de jouer ! d’infos : https://atelier.bretagne.bzh/ Centre des congrès de Rennes Métropole Le couvent des Jacobins, Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 13 juin 2019 – 08h00 à 17h00

vendredi 14 juin 2019 – 08h00 à 17h00

Détails Heure : 08:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Centre des congrès de Rennes Métropole Adresse Le couvent des Jacobins, Rennes Ville Rennes lieuville Centre des congrès de Rennes Métropole Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Centre des congrès de Rennes Métropole Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

DATATHON LES 13 ET 14 JUIN : RELEVEZ LE CHALLENGE ! Centre des congrès de Rennes Métropole 2019-06-13 was last modified: by DATATHON LES 13 ET 14 JUIN : RELEVEZ LE CHALLENGE ! Centre des congrès de Rennes Métropole Centre des congrès de Rennes Métropole 13 juin 2019 08:00 Centre des congrès de Rennes Métropole Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine