4 et 5 novembre
Tarifs : 10 € plein, 8 € réduit, 4 € SORTIR !

« SHOT », c’est deux trios de danseur·ses qui créent une œuvre inédite en suivant les règles du jeu communes imaginées par le Collectif Ès sur des chants a cappella de légendes pop. « Si l’art doit être le reflet du monde contemporain, doit-on faire des œuvres universelles et intemporelles pour être sûr·es de parler toujours au présent ? Ou réactualiser sans cesse, en réinventant à chaque fois ? »

— Les ÈS Un SHOT, c’est six artistes chorégraphiques rassemblé·es en deux trios qui créent une œuvre collective et inédite en suivant les règles du jeu communes proposées par le collectif ÈS. Les trios se retrouvent face à une notice de création pendant trois jours pour soulever (entre autres) ces questions : comment créer ensemble ? Faut-il obéir, interpréter ou détourner les règles ? Qu’est-ce qui nous importe dans une pièce de danse ? Lors de la livraison du SHOT, les deux œuvres sont jouées l’une après l’autre. Elles se rencontrent ainsi pour la première et unique fois. Les deux groupes manipulent l’éphémère et l’indélébile pour nous livrer chacun leur version d’une même consigne sur fond sonore de chants a cappella de légendes pop. Durée : 1h environ.

Durée : 1h environ.
À partir de 8 ans.

samedi 5 novembre – 20h00 à 21h00

