« Karaodance » – Collectif ÈS CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, 16 juin 2022 21:00, Rennes. Jeudi 16 juin, 21h00 Sur place Tarifs : 10€ plein, 8€ réduit, 4€ Sortir ! https://ccnrb.org/billetterie/ Rendez-vous sur le dancefloor ! « Karaodance » est un moment pour se mettre en scène sans complexe et librement, à l’image des chanteur·ses de karaoké, dans un mouvement de joie et de folie. Spectacle hybride, le Karaodance est composé de performances impulsées par le Collectif ÈS et des danseur·ses amateur·rices infiltré·es qui se succéderont, à l’image des chanteur·se·s de karaoké, dans un mouvement de joie collectif, de partage et de folie. Le Karaodance, c’est un moment où chacun·e se met en scène sans complexe : libre d’être quelqu’un d’autre, libre de pousser la voix, libre de créer une nouvelle version de son répertoire. Le Karaodance, c’est des playlists à danser pour délivrer l’énergie de l’instant T ! Un équipement sonore, un écran, des clips originaux pour plonger dans une mise en scène de soi-même le temps d’une chanson. Précédé et suivi par des DJ sets de Lumi Sow et DJ Coeur Few pour danser toute le soirée ! Ouverture des portes à 19h30. Début du spectacle à 21h. Tarifs : 10€ plein, 8€ réduit, 4€ Sortir ! Billetterie en ligne En partenariat avec Danse à tous les étages – Festival Nomadanse CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 16 juin – 21h00 à 22h30

