« Juste Heddy » de Mickaël Phelippeau CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, 9 mars 2023 20:00, Rennes
9 – 11 mars
Sur place 10 € plein, 8 € réduit, 4 € SORTIR !

Avec ce solo en forme de portrait dansé, Mickaël Phelippeau et Heddy Salem donnent à voir une tranche de vie caractérisée par la complexité d’une personnalité brute et sensible. En 2016, lors d’un atelier, Mickaël Phelippeau croise le chemin d’Heddy Salem, un comédien de 18 ans qui a grandi dans les quartiers Nord de Marseille. De cette rencontre bouleversante pour le chorégraphe naît Juste Heddy. Il est question ici, entre autres, de la relation d’Heddy Salem à ses racines et sa famille. De son parcours de vie composite, dans lequel l’armée a constitué un virage important. De sa physicalité énergique et rigoureuse héritée de sa pratique assidue de la boxe. De son expérience en tant que supporter de l’Olympique de Marseille aux slogans sans équivoque. De la passion qu’il voue, en éternel adolescent, à Dragon Ball Z. CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine jeudi 9 mars – 20h00 à 21h00

vendredi 10 mars – 20h00 à 21h00

samedi 11 mars – 18h00 à 19h00

Heure : 20:00 - 19:00
Lieu CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne
Adresse 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes
Ville Rennes
Age minimum 13
Age maximum 99

