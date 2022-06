« Jedeya » de Sofian Jouini x Concert d’Amine Metani CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

« Jedeya » de Sofian Jouini x Concert d’Amine Metani CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, 15 juin 2022 19:00, Rennes. Mercredi 15 juin, 19h00 Sur place Tarifs : 10€ plein, 8€ réduit, 4€ Sortir ! https://ccnrb.org/billetterie/ Une soirée croisée dans le jardin du CCN de Rennes et de Bretagne entre un concert d’Amine Metani et « Jedeya », la nouvelle création du chorégraphe et danseur Sofian Jouini. Une soirée croisée entre musique et danse dans le jardin du CCN de Rennes et de Bretagne… Concert d’Amine Metani, 19h30 Sofian Jouini invite Amine Metani pour une performance dans le jardin du CCN. Le musicien, producteur, compositeur et fondateur du collectif Arabstazy explore les liens entre les musiques électroniques et la superstition, entre transes traditionnelles et actuelles. Jedeya de Sofian Jouini, 20h30 Avec Jedeya (grand-mère en tunisien), Sofian Jouini procède à une fouille, une archéologie du souvenir où les témoignages de nos aînés convoquent la mémoire du corps, les gestes quotidiens. Remplissant sa caravane d’histoires, le chorégraphe et danseur nous entraîne dans un voyage dans le temps. Ces récits de vie mis en mouvement invitent à une réflexion sur notre héritage culturel à travers les générations et les genres. Tarifs : 10€ plein, 8€ réduit, 4€ Sortir ! Billetterie en ligne En partenariat avec Danse à tous les étages – Festival Nomadanse CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 15 juin – 19h00 à 21h30

