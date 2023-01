Heures joyeuses avec Sandrine Lescourant CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Heures joyeuses avec Sandrine Lescourant CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, 5 février 2023 11:00, Rennes. Dimanche 5 février, 11h00 Sur place 12€ plein, 10€ réduit, 4€ Sortir ! (repas inclus) https://ccnrb.org/billetterie/, 0299638822, info@ccnrb.org

« Résilience » sera le mot d’ordre de ces Heures joyeuses avec Sandrine Lescourant. Entre danse et prise de parole, les participant·es s’immergeront dans le processus créatif de la chorégraphe. Format hybride, les Heures joyeuses proposent de vivre une expérience chorégraphique unique, à 360°, lors d’un moment convivial et privilégié avec un·e – ou plusieurs – artiste·s invité·es. Les Heures joyeuses qui se dérouleront le 5 février en compagnie de Sandrine Lescourant et la Cie Kilaï auront pour mot d’ordre « résilience », cette aptitude à se relever après l’épreuve et à accueillir le fruit de nos combats comme une sagesse. La chorégraphe invitera les participant·es à s’immerger dans la démarche transversale entre danse et prise de parole dans laquelle s’inscrit Anyway, pièce née de la connexion entre la Cie Kilaï et les détenues du Centre Pénitentiaire pour Femmes de Rennes. Sandrine Lescourant pense cette journée comme un hommage et une manière de partager cette expérience si riche de rencontres et de sens. CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 5 février – 11h00 à 17h00

