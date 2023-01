Heures joyeuses avec Linda Hayford CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Heures joyeuses avec Linda Hayford CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, 19 février 2023 11:00, Rennes. Dimanche 19 février, 11h00 Sur place 12€ plein, 10€ réduit, 4€ Sortir ! (repas inclus) https://ccnrb.org/billetterie/, 0299638822, info@ccnrb.org

Une journée en compagnie de la chorégraphe Linda Hayford. Ambassadrice du popping, l’artiste rennaise transmettra des principes de sa gestuelle «Shifting Pop». Format hybride, les Heures joyeuses proposent de vivre une expérience chorégraphique unique, à 360°, lors d’un moment convivial et privilégié avec un·e – ou plusieurs – artiste·s invité·es. Le 19 février, les Heures joyeuses se dérouleront en compagnie de la chorégraphe, danseuse et membre du collectif FAIR-E Linda Hayford. Ambassadrice du popping, Linda Hayford est adepte des danses debout inspirées du funk et de ses différentes esthétiques. Aujourd’hui, elle développe et transmet la technique Shifting Pop, gestuelle personnelle nourrie de créatures imaginaires et de métamorphoses intérieures qui ouvre vers une nouvelle conscience corporelle. CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 19 février – 11h00 à 17h00

Détails Heure : 11:00 - 17:00 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Adresse 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Departement Ille-et-Vilaine

