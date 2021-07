Rennes CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Heures Joyeuses avec Johanna Levy et la Compagnie Ten CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Heures Joyeuses avec Johanna Levy et la Compagnie Ten CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, 6 août 2021 16:00, Rennes. Vendredi 6 août, 16h00 Tarifs : 10€ plein, 8€ réduit, 4€ carte Sortir ! http://ccnrb.org Un atelier conçu comme une balade à travers des propositions d’improvisation, comme une invitation à investir l’environnement, envahir avec ses gestes les espaces, au sein et en dehors du CCN. Johanna Levy, Gaétan Jamard et Sara Orselli ont conçu cet atelier comme une balade à travers des propositions d’improvisation, comme une invitation à investir et explorer l’environnement, envahir avec ses gestes les espaces, au sein et en dehors du CCN. Les artistes proposent aux participant·e·s d’interroger leur rapport au monde. Comment être avec son corps, le bitume, les lignes, les murs ? Comment mettre du mouvement dans celui du quotidien ? Le parcours de Johanna Levy a été influencé par la musique et le théâtre qui sont très présents dans ses créations où elle explore les états physiques et émotionnels qui se déploient autour d’une situation particulière. Les corps existent alors tels des personnages, jusqu’à ce que la danse émerge et que le mouvement parle. Réservation : https://www.billetweb.fr/heures-joyeuses-johanna-levy — Le vendredi 6 août, 16h-18h, Saint-Melaine

Tarifs : 10€ plein, 8€ réduit*, 4€ carte Sortir ! Le pass sanitaire n’est pas requis pour participer à cet atelier. *intermittent.e.s du spectacle, demandeur.se.s d’emploi, étudiant.e.s et moins de 25 ans sur présentation d’un justificatif CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 6 août – 16h00 à 18h00

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Adresse 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes