Dimanche 2 avril, 11h00 Sur place 12€ plein, 10€ réduit, 4€ Sortir ! (repas inclus)

En parallèle de la présentation de sa pièce « BOT’S », le chorégraphe et spécialiste de la technique du « robot » Blondy Mota-Kisoka proposera une journée pour découvrir les danses dites d’animation. Format hybride, les Heures joyeuses proposent de vivre une expérience chorégraphique unique, à 360°, lors d’un moment convivial et privilégié avec un·e – ou plusieurs – artiste·s invité·es. Le 2 avril, les Heures joyeuses se dérouleront en compagnie du chorégraphe et danseur Blondy Mota-Kisoka. Danseur depuis 2001, Blondy pratique le popping et est un spécialiste de la technique dite du robot, également appelée animation, domaine qui requiert maîtrise et précision et dans lequel il excelle. Alliant effets et puissance, ce showman a fait ses premières armes dans la rue et s’est fait remarquer grâce à son style et sa virtuosité dans les battles nationaux comme internationaux. Photo : In Da Box Production CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine dimanche 2 avril – 11h00 à 17h00

