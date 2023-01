« Dans l’arène » de Bouside Ait Atmane & Yanka Pédron + « BOT’S » de Blondy Mota-Kisoka CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

« Dans l’arène » de Bouside Ait Atmane & Yanka Pédron + « BOT’S » de Blondy Mota-Kisoka CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, 29 mars 2023 14:30, Rennes. 29 mars – 1 avril Sur place 10 € plein, 8 € réduit, 4 € SORTIR ! https://ccnrb.org/billetterie/, 0299638822, info@ccnrb.org

Un plateau partagé arborant différentes esthétiques des danses hip hop. Dans l’arène Bouside Ait Atmane & Yanka Pédron Avec Dans l’arène, format chorégraphique cheminant entre réalité et fiction, Bouside Ait Atmane et Yanka Pédron nous font partager le parcours d’un danseur hip hop dans le milieu des battles, de la salle de training au défi. BOT’S Blondy Mota-Kisoka Virtuose et percutant, BOT’S réunit six danseur·ses au plateau pour un essai chorégraphique sur les danses dites d’animation. Avec cet objet inédit, Blondy Mota-Kisoka tend à sublimer les techniques et l’histoire d’un mouvement artistique peu connu. CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine mercredi 29 mars – 14h30 à 15h30

jeudi 30 mars – 20h00 à 21h00

vendredi 31 mars – 20h00 à 21h00

samedi 1er avril – 18h00 à 19h00

