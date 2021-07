Rennes CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes “After Effect” de Johanna Levy (Cie Ten) CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

“After Effect” de Johanna Levy (Cie Ten) CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, 6 août 2021 20:00, Rennes. Vendredi 6 août, 20h00 Plein 10€, réduit 8€, carte Sortir ! 4€ https://www.billetweb.fr/after-effect-ccnrb, http://ccnrb.org Par le mouvement, par le corps, par l’étreinte, ce duo est une démonstration d’amour, de puissance et de force. Une expérience au plus proche de la danse, dans le jardin du CCNRB. Par le mouvement, par le corps, par l’étreinte, ce duo est une démonstration d’amour, de puissance et de force. Vous êtes là, public, au moment où ils se rappellent ce qu’ils ont entendu, ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont essayé de fuir. Réminiscence qui les rattrape sans prévenir. Comme après un choc, ils la revoient et la déforment. Le sol les salit, et la douleur de leurs chutes rappelle celles de leurs souvenirs. Vous entendez leurs respirations, vous sentez le vent sur vos joues le temps de leurs courses. Frôlé par un corps qui vous survole comme propulsé par une force supérieure. Voilà ce que After Effect vous propose. Une expérience au plus proche de la danse, dans le jardin du CCN de Rennes et de Bretagne. Conception et chorégraphie : Johanna Levy

Interprètes : Gaétan Jamard et Sara Orselli

Musique originale : Arthur Bison CCNRB — Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes 35706 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine vendredi 6 août – 20h00 à 21h00

vendredi 6 août – 20h00 à 21h00