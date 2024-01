Festival Écrire ! 2024 Carrefour 18 Rennes, 27 janvier 2024, Rennes.

Festival Écrire ! 2024 Carrefour 18 Rennes 27 et 28 janvier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-27 10:00

Fin : 2024-01-28 19:00

Deux jours de festivités autour de l’édition indépendante, de la micro-édition et des livres d’artistes. 27 et 28 janvier 1

https://www.facebook.com/festivalecrire

? Impulsé par des habitants du Blosne, quartier sud de Rennes, ‘ organise la première édition du dédié à l’édition indépendante, à la micro-édition et aux livres d’artistes.

? Cet événement souhaite faire la part belle aux écritures spontanées foisonnantes et inspirantes à travers des spectacles, animations, expositions, rencontres et ateliers créatifs.

? Le week-end des .

? Pour tous les publics, petits et grands.

Carrefour 18 7, rue d’Espagne 35000 Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine