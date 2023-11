Braderie de jouets Carrefour 18 Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Braderie de jouets Carrefour 18 Rennes, 10 décembre 2023, Rennes. Vente de jeux, jouets et livres d’occasion Dimanche 10 décembre, 09h00 1 Du 2023-12-10 09:00 au 2023-12-10 17:00. Le Secours Populaire organise une braderie de jouets à Carrefour 18, dans le quartier du Blosne, de 9h à 17h, le dimanche 10 décembre 2023.

Vente de jouets, livres et jeux d'occasion dont le profit permet de soutenir les actions de solidarité du Secours Populaire. Carrefour 18 7 rue d'espagne Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

