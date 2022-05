Yassir – ” Rencontrons nous ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Yassir – ” Rencontrons nous ” Café Théâtre Le Bacchus, 2 janvier 2021 17:00, Rennes. Samedi 2 janvier 2021, 17h00 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7819-yassir-rencontrons-nous.html « L’émergence d’un artiste ne dépend que de la rencontre avec son public alors rencontrons nous ! ” Yassir vient de Toulouse. Ces dernières années, il a écumé les scènes de sa région avant de s’attaquer aux comedy clubs de la capitale et des quatre coins de l’hexagone, pour construire un spectacle, en mode stand-up, et à l’énergie singulière. Attachant et rêveur il trait de sujets sérieux, en toute décontraction.

Yassir n’a pour ambition que le rire et l’envie de vous faire passer une belle soirée. « L’émergence d’un artiste ne dépend que de la rencontre avec son public alors rencontrons nous ! “ LE SAVIEZ VOUS ? Yassir a été finaliste des Best de l’Humour 2020, un dispositif de repérage de la nouvelle génération de l’humour francophone en France, Belgique et Suisse. Il chronique également en radio, notamment sur France Bleu Hérault. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 2 janvier 2021 – 17h00 à 18h15

Détails Heure : 17:00 - 18:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes Departement Ille-et-Vilaine

