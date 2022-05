Yann Guillarme – ” Véridique ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Yann Guillarme – ” Véridique ” Café Théâtre Le Bacchus, 27 octobre 2020 19:00, Rennes. 27 octobre – 1 novembre 2020 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7759-yann-guillarme-veridique.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/humoriste-s-yann-guillarme-man83yxl-lt.htm Yann est un véritable show man, il attrape son public dès la première minute et ne le lâche plus ! Du mardi 27 au vendredi 30 octobre : 19h

Samedi 31 octobre, 2 séances : 15h30 et 18h30

Dimanche 1er novembre, séance à 17h00. Yann Guillarme aime la scène, aime le jeu, aime les gens et les plats en sauce. Il est incontrôlable, populaire, généreux… et c’est déjà beaucoup ! Malgré tout ce que l’on peut penser, tout est véridique ! Yann Guillarme est chroniqueur dans la Matinale de Rire et Chansons avec Bruno Roblès. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 27 octobre 2020 – 19h00 à 20h15

mercredi 28 octobre 2020 – 19h00 à 20h15

jeudi 29 octobre 2020 – 19h00 à 20h15

vendredi 30 octobre 2020 – 19h00 à 20h15

samedi 31 octobre 2020 – 15h30 à 16h45

samedi 31 octobre 2020 – 18h30 à 19h45

dimanche 1er novembre 2020 – 17h00 à 18h15

Détails Heure : 19:00 - 18:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Café Théâtre Le Bacchus Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Yann Guillarme – ” Véridique ” Café Théâtre Le Bacchus 2020-10-27 was last modified: by Yann Guillarme – ” Véridique ” Café Théâtre Le Bacchus Café Théâtre Le Bacchus 27 octobre 2020 19:00 Café Théâtre Le Bacchus Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine