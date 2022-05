William Pilet – ” Normal n’existe pas ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

William Pilet – ” Normal n’existe pas ” Café Théâtre Le Bacchus, 24 décembre 2022 20:00, Rennes. 24 – 30 décembre Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7891-william-pilet-normal-n-existe-pas-dec2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-william-pilet-normal-n-existe-pas-manrkug0-lt.htm Un spectacle “entrée, plat, dessert” servi par un artiste multi-talents, pluri- disciplinaire, touche-à-tout et friand de synonymes. Le spectacle du réveillon de Noël est à 25€ et 19€ Un délire harmonieux imbibé d’humour sauce anglaise ; le tout relevé d’une noirceur acidulée. “Normal n’existe pas” est hors des standards du moment. Avec la classe et la retenue d’un Dr. Jekyll et surtout la fausse pudeur d’un Mr. Hyde, William vous démontrera que la logique c’est surfait, et que “normal”, ça n’existe pas… Touche à tout, autodidacte inventif, perturbant et perturbé ; William Pilet est à la jonction entre l’humour absurde à l’anglaise et l’humour noir comme un café sans lait. En scène, ses armes sont : piano, harmonica, briquet, fourchette… son pari : faire rire avec si peu ! ————————-

Durée 1h15 – Spectacle à partir de 15 ans.

Musique, chant & humour accessoirisé. Le Saviez-vous?

– 1er prix du Festival National des Humoristes de Tournon.

– Spectacle Coup de Coeur Stelasud 2022. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 24 décembre – 20h00 à 21h15

mardi 27 décembre – 21h00 à 22h15

mercredi 28 décembre – 21h00 à 22h15

jeudi 29 décembre – 21h00 à 22h15

vendredi 30 décembre – 21h00 à 22h15

