Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Valentin Reinehr – ” La vie est bègue ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Valentin Reinehr – ” La vie est bègue ” Café Théâtre Le Bacchus, 29 mars 2022 21:00, Rennes. 29 mars – 3 avril 2022 Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7853-valentin-reinehr-la-vie-est-begue-mars2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-valentin-reinehr-manmgrrk-lt.htm La vie est Bègue retrace avec beaucoup d’humour la vie de valentin Reinehr. Depuis tout petit, ce jeune homme plein de gaieté rêve de faire du cinéma, malgré les tracasseries du bégaiement. « Un jour ma grand mère, mimi, m’a emmené voir le bossu de notre dame. En sortant du cinéma, je me suis dit, c’est ça que je veux faire : Comédien ! Et puis si Quasimodo a réussi à faire du cinéma avec une bosse, je devrais tout de même avoir mes chances » Le savez vous ? Suite à son passage TV, son histoire a été visionnée plus de 20 000 000 de fois sur les réseaux sociaux. « Mon bégaiement n’est pas un handicap mais une particularité, j’en ai fait une force. Monter sur scène est pour moi une thérapie, mais aussi un moyen d’encourager les personnes considérées comme non valides à réaliser leurs rêves. Tout est possible ! Il suffit juste d’y croire ! Parole de Bègue, tout est possible ! » Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 29 mars 2022 – 21h00 à 22h15

mercredi 30 mars 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 31 mars 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 1er avril 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 2 avril 2022 – 21h00 à 22h15

dimanche 3 avril 2022 – 17h00 à 18h15

Détails Heure : 21:00 - 18:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes