Une pièce louée meublée Café Théâtre Le Bacchus, 15 novembre 2022 21:00, Rennes 15 – 20 novembre Sur place Tarifs : 22€ et 16€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7871-une-piece-louee-meublee-nov2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-une-piece-louee-meublee-man12p8f-lt.htm Une comédie de Vanessa Féry et Fabrice Abraham. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres !

Ce soir, Lou rentre chez elle. Le problème : Gabin, parasite en dépression post rupture, lui a établit son camp de base dans le salon. Pour Lou, tout va mal, mais elle n'a pas le coeur de le mettre à la rue. Une cohabitation improbable s'installe pour la nuit, mais c'est sans compter la révélation que va faire Gabin à Lou et qui va tout faire déraper ! Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes mardi 15 novembre – 21h00 à 22h15

mercredi 16 novembre – 21h00 à 22h15

jeudi 17 novembre – 21h00 à 22h15

vendredi 18 novembre – 21h00 à 22h15

samedi 19 novembre – 21h00 à 22h15

dimanche 20 novembre – 17h00 à 18h15

