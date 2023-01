Une de perdue, dix à trouver ! Café Théâtre Le Bacchus, 9 mai 2023 21:00, Rennes.

9 – 13 mai Sur place Tarifs : 22€ et 16€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7936-une-de-perdue-dix-a-trouver-mai2023.html

Une comédie pour les hommes et les femmes qui cherchent à se rencontrer, s’aimer, se séparer… et plus si affinité !

Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée…

Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire ! Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir s’attacher. Il vit au jour le jour, au gré de ses envies et de sa liberté.

Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de Marco. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque avec sa valise et une lettre..

Auteurs: Adrien Benech et Marc Duranteau Comédiens: Adrien Benech et Marc Duranteau

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

mardi 9 mai – 21h00 à 22h15

mercredi 10 mai – 21h00 à 22h15

jeudi 11 mai – 21h00 à 22h15

vendredi 12 mai – 21h00 à 22h15

samedi 13 mai – 21h00 à 22h15