Tu me paieras demain Café Théâtre Le Bacchus, 24 mai 2022 21:00, Rennes.

Tarifs 20€ et 14€

Écrite et mise en scène par Philippe Sohier

« Si j’ai écrit « Tu me paieras demain » c’est pour activer mes anticorps philosophiques face à la pandémie. C’est aussi parce que cette pièce allait se jouer dans un garage encore empreint de la sueur des hommes qui y ont travaillé et qu’elle allait faire résonner des mots nouveaux, des mots pleins d’espoirs et d’humour. Des mots dits par des comédiens qui ne se prennent pas pour des comédiens. Des femmes et des hommes vierges de tout égo abimé par ce métier, et qui l’ont exercé avec patience et humilité.

L’expérience fut surprenante, aussi difficile que joyeuse, ainsi laborieuse que gratifiante.

Le résultat fut étonnant, car le public fut réceptif et presque aussi « emballé » que nous. C’est pourquoi j’aspire à réitérer cette formule et la partager avec le plus grand nombre, car elle me parait essentielle et que nous ne sommes rien sans l’essentiel. »

Philippe Sohier

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes

