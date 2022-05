Tom Baldetti – ” Tome 1 ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Tom Baldetti – ” Tome 1 ” Café Théâtre Le Bacchus, 2 janvier 2021 19:30, Rennes. Samedi 2 janvier 2021, 19h30 Sur place Tarifs 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7820-tom-baldetti-tome-1.html ” TOME 1, non seulement, parce c’est un super jeu de mot avec mon prénom, mais surtout parce que dans l’optique ou tout se passe bien, y’aura d’autres Tomes. ” TOME 1, non seulement, parce c’est un super jeu de mot avec mon prénom, mais surtout parce que dans l’optique ou tout se passe bien, y’aura d’autres Tomes. Une heure pendant laquelle je vais essayer de te faire rire. Et sur la tête de l’ex-femme de mon père, je vais tout faire pour !

J’ai condensé, en un spectacle, des mois de stand up, à Toulouse (ma ville natale, la meilleure ville du monde, en toute subjectivité) puis Paris.

J’y traite de sujets variés, avec la légèreté et la vision d’un mec de 22 ans, néo artiste et ex rugbyman. Viens rigoler pendant le spectacle, et discuter juste après. Je suis sûr qu’on aura plein se choses à se dire. Trop hâte de te voir.” Tom Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine samedi 2 janvier 2021 – 19h30 à 20h45

samedi 2 janvier 2021 – 19h30 à 20h45

