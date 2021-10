Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Timothé Poissonnet – ” Dans le bocal ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Timothé Poissonnet – ” Dans le bocal ” Café Théâtre Le Bacchus, 27 janvier 2022 21:00, Rennes. 27 – 30 janvier 2022 Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7840-timothe-poissonnet-dans-le-bocal-jan2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-timothe-poissonnet-mankjm1o-lt.htm Un humoriste comme les autres, très différent. Timothé Poissonnet est un artiste complet, tendre et généreux… Comme un space chou fourré de surprises.

Et celui-là n’écoeure jamais; son spectacle vivant coupe le souffle, fait taper du pied, et rend léger… Car Timothé sait soulever les poids de notre société moderne pour mieux les faire tournoyer dans son bocal… et finir par carrément les faire voler ! Hors du temps et ancré dans les mémoires, ce face à face haletant vous hypnotisera littéralement. À l’image de cette société zapping dans laquelle tout va très vite, s’éclate, et finalement se rejoint, Timothé Poissonnet nous surprend tout au long de son spectacle grâce à son style, unique en son genre : l’humour séquentiel. Il nous livre dans un tourbillon satirique effréné une multitude de tableaux aussi drôles qu’éveillés, et nous embarque instantanément dans un univers décapant, où l’absurde côtoie la réalité. Plongez pour un vrai moment de partage et de rire avec un artiste agité du Bocal. Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine jeudi 27 janvier 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 28 janvier 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 29 janvier 2022 – 21h00 à 22h15

dimanche 30 janvier 2022 – 17h00 à 18h15

