Thierry Marquet – » Saignant, mais juste à point » Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Thierry Marquet – » Saignant, mais juste à point » Café Théâtre Le Bacchus, 2 mai 2023 21:00, Rennes. 2 – 6 mai Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/7929-thierry-marquet-saignant-mais-juste-a-point-mai2023.html

On adore rire. Surtout quand on pense que ça parle des autres… Alors que ça parle de nous ! Diffusé dans les nouveaux talents du rire sur Rire&Chansons, appelé pour faire les 1ères parties de Jeff Panacloc et Michel Boujenah, invité au festival de Montreux, Thierry Marquet a raflé pas moins de 24 prix dans les festivals d’humour ces dernières années !

Ce « pince sans rire » traite de l’actualité et des nouveaux phénomènes de société de façon corrosive… D’ailleurs méfiez-vous, il se pourrait bien qu’il soit un peu mentaliste… Dans « Saignant mais juste à point » sa répartie et son dynamisme débordant vous feront passer un excellent moment.

Fans de Patrick Bruel s’abstenir …quoique ! Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 2 mai – 21h00 à 22h15

mercredi 3 mai – 21h00 à 22h15

jeudi 4 mai – 21h00 à 22h15

vendredi 5 mai – 21h00 à 22h15

samedi 6 mai – 21h00 à 22h15

Détails Heure : 21:00 - 22:15 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Café Théâtre Le Bacchus Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Thierry Marquet – » Saignant, mais juste à point » Café Théâtre Le Bacchus 2023-05-02 was last modified: by Thierry Marquet – » Saignant, mais juste à point » Café Théâtre Le Bacchus Café Théâtre Le Bacchus 2 mai 2023 21:00 Café Théâtre Le Bacchus Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine