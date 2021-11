Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Thierry Marquet – ” Carrément méchant, jamais content ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Thierry Marquet – ” Carrément méchant, jamais content ” Café Théâtre Le Bacchus, 22 février 2022 21:00, Rennes. 22 – 27 février 2022 Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7843-thierry-marquet-carrement-mechant-jamais-content-fev2022.html Après le succès de “Saignant mais juste à point”, Thierry Marquet, pince sans rire par excellence, nous confirme qu’il sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué. Des propos ironiques et foncièrement exagérés qui vont vous faire pleurer de rire alors merci de sortir vos mouchoirs avant le spectacle car pendant …ça fait du bruit. Et méfiez vous, il se pourrait bien que vous ressortiez de ce spectacle en état d’ hypnose… Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 22 février 2022 – 21h00 à 22h15

mercredi 23 février 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 24 février 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 25 février 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 26 février 2022 – 21h00 à 22h15

dimanche 27 février 2022 – 17h00 à 18h15

