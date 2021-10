Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Romain Barreda – ” Simulations ” Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Romain Barreda – ” Simulations ” Café Théâtre Le Bacchus, 26 avril 2022 21:00, Rennes. 26 – 30 avril 2022 Sur place Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7848-romain-barreda-simulations-avril2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-romain-barreda-manowqhb-lt.htm Un spectacle à l’image de la vie : absurde, enlevé, excessif, une ode à l’imagination. Rythmé, drôle, actuel

Ce spectacle est cinématographique. Emouvant, fou, sensible, Romain Barreda passe le bac de rattrapage. Mais c’est dur l’oral d’Histoire quand on croit que les nazis sont un plat typique japonais et Pompidou une chanson de Marilyn Monroe…

Pendant ce temps, les profs stressent : le ministre veut les remplacer par des robots Google.

Un spectacle à l’image de la vie : absurde, enlevé, excessif, une ode à l’imagination.

L’écriture est tricotée, précise. Les silences, jubilatoires. Le comédien, multifacettes, dépoussière le one man show à personnages pour en faire une fable moderne, avec un début, un milieu et une fin si inattendue que franchement la vérité rien que pour ça faut venir. Petits +

Inspiré par Bruno Salomone, Albert Dupontel et Philippe Caubere. Romain Barreda a reçu plus de 21 prix en festivals d’humour pour son premier spectacle “En marche !” Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 26 avril 2022 – 21h00 à 22h15

mercredi 27 avril 2022 – 21h00 à 22h15

jeudi 28 avril 2022 – 21h00 à 22h15

vendredi 29 avril 2022 – 21h00 à 22h15

samedi 30 avril 2022 – 21h00 à 22h15

