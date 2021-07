Rennes Café Théâtre Le Bacchus Ille-et-Vilaine, Rennes Romain Barreda – En marche ! Café Théâtre Le Bacchus Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Romain Barreda – En marche ! Café Théâtre Le Bacchus, 7 décembre 2021 21:00-7 décembre 2021 18:15, Rennes. 7 – 12 décembre Tarifs : 20€ et 14€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7834-romain-barreda-en-marche-decembre2021.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-romain-barreda-en-marche-manofe47-lt.htm Un spectacle plein de poésie et de jeux de mots. Pourquoi personne ne dit au père Noël que les enfants n’existent pas ? Pourquoi interdit-on aux handicapés de se garer sur des places normales ? Pourquoi les riches sont malhonnêtes et les pauvres aimeraient bien l’être ? Autant de questions auxquelles Romain Barreda ne répondra pas. Il préfèrera vous emmener par delà « Bien » et « Mal » là ou il fait bon vivre, mêlant ses tranches de vie à ses souvenirs « fantasmés » avec un humour noir, fin, caustique et absurde ! À la manière d’un peintre fou, les personnages qu’il interprète vous seront familiers, car tirés d’une histoire vraie, La Vôtre ! Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mardi 7 décembre – 21h00 à 22h15

mercredi 8 décembre – 21h00 à 22h15

jeudi 9 décembre – 21h00 à 22h15

vendredi 10 décembre – 21h00 à 22h15

samedi 11 décembre – 21h00 à 22h15

dimanche 12 décembre – 17h00 à 18h15

Détails Heure : 21:00 - 18:15 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Café Théâtre Le Bacchus Adresse 3 esplanade Julie Rose Calvé Ville Rennes lieuville Café Théâtre Le Bacchus Rennes