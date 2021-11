Plateau d’humour – Soirée du 31 décembre 2021 Café Théâtre Le Bacchus, 31 décembre 2021 19:00, Rennes.

Vendredi 31 décembre, 19h00, 20h45, 22h30 Sur place tarif unique de 36€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7861-plateau-humour-31-decembre-2021.html

Soirée du nouvel an 2021 – 19h / 20h45 / 22h30

Cyril Iasci – ” Mal ajusté ” :

Cyril Iasci est-il ” mal ajusté ” ? Il a comme une impression étrange de ne jamais être au bon endroit, de croiser des gens bizarres, de passer à côté de la réussite, d’habiter dans des apparts improbables, de ne pas être tout à fait en phase avec son milieu…

Cyril se dévoile encore plus dans ce nouveau spectacle et nous fait partager ses rencontres avec des gens hors normes, désespérés, touchants dans des situations drôles et toujours avec une énergie débordante…

Emma-LoiselleEmma Loiselle – ” Femme de mère en fille depuis que l’homme est homme ” :

Emma Loiselle joue, entre autre avec les mots, et met sa plume acérée au profit d’un propos qui étonne, et parfois même détonne !

Cette femme lève le voile sur des problématiques contemporaines. Elle n’a aucun tabou et ne connaît aucune limite. Certains pensent qu’elle a des couilles mais ils se trompent… C’est en réalité, nettement mieux que ça !

Olivier-Stephan-vignetteOlivier Stephan – ” En finesse ” :

40 ans passés, deux petites jumelles à nourrir, Olivier Stephan n’a plus le temps d’attendre pour trouver des réponses aux grandes interrogations de l’existence. Et encore moins aux questions existentielles de ses filles, fil rouge absurde et délicieusement cynique de son spectacle intitulé “En finesse” (auparavant “Trump, Bachar, T’choupi… et moi”).Avec une écriture précise et travaillée, il porte un regard acide et caustique sur la paternité, assaisonné de réflexions désabusées et définitives sur notre époque – clin d’oeil à son passé de journaliste et sa passion intacte pour l’actualité.

Julie-Villers-vignetteJulie Villers – ” Ma dictature ” :

Après le succès de “Je buterais bien ma mère un dimanche”, Julie Villers se lance dans un nouveau spectacle !

Un meeting clandestin sous couvert d’une réunion Tupperware, ou l’inverse Julie Villers fera tout pour vous exposer les méandres de sa réflexion politico écologisticienne ou l’inverse.

Plus efficace qu’une rencontre avec Daniel Cohn-Bendit, plus drôle qu’une conférence d’Aurélien Barrau, plus psychédélique qu’un livre de Pablo Servigne, faites l’expérience d’oser écouter tout haut ce que personne n’ose penser tout bas.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

vendredi 31 décembre – 19h00 à 20h15

vendredi 31 décembre – 20h45 à 22h00

vendredi 31 décembre – 22h30 à 23h45