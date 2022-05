Plateau d’humour – Réveillon 31 décembre 2020 Café Théâtre Le Bacchus, 31 décembre 2020 18:30, Rennes.

Jeudi 31 décembre 2020, 18h30, 20h00, 21h30 Sur place Tarif unique 36€ 0299783993, https://www.le-bacchus.com/programmation/7821-plateau-d-humour-31-decembre-2020.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-plateau-d-humour-man8m6b3-lt.htm

LE BACCHUS SUR SON 31 ! La nouvelle génération du stand-up pour votre réveillon !

Pour célébrer la fin de cette année très spéciale, l’exorciser, et fêter l’arrivée de 2021, faites le plein d’humour et de belle énergie !

Le Bacchus a sélectionné pour vous, en mode « plateau spécial Saint-Sylvestre » des humoristes de la nouvelle génération du stand-up !

Des jeunes talents du nord et du sud, originaires de Toulouse, Lille, et de Belgique, qui jouent sur les scènes de la capitale et un peu partout en France, à découvrir le 31 décembre !

Objectif, vous faire rire et passer une super soirée !

Tom Baldetti

Pour Tom, Toulouse où il a grandi est la plus belle ville du monde ». C’est là bas qu’il a fait ses premières scènes. Il l’a quittée pour écumer celles de la capitale et de toute la France avec « Tome 1 » son premier spectacle. Il y traite, en mode stand-up, de sujets variés avec la légèreté et la vision d’un mec de 22 ans, néo artiste et ex-rugbyman.

Son humour est parfois absurde, parfois un peu noir, souvent imagé, et surtout très rigolo !

Yassir

Yassir vient lui aussi de Toulouse. Ces dernières années, il a écumé les scènes de la ville rose, les Comedy-club de la capitale et de l’hexagone pour construire « Rencontrons nous » son one-man à l’énergie singulière.

Attachant et rêveur, dans son stand-up, il aborde des sujets sérieux, en toute décontraction.

Yassir est finaliste des Best de l’Humour 2020, un dispositif de repérage de la nouvelle génération de l’humour francophone. Il chronique également en radio.

Victor Ghesquière

Humoriste au sourire ravageur, sincère, intelligent, réfléchi, profond, beau, musclé et … humble, à l’autodérision bien belge à l’humour qui pique, comme on l’aime et le pratique chez nos voisins, Victor est en effet originaire de Belgique, juste de l’autre côté de la frontière avec Lille.

Vous rirez de ses conneries et des autres. Pas de panique, il y en aura pour tout le monde !!!

Tom Boudet

Tom a été biberonné à l’humour. Ses influences : Baptiste Lecaplain et autres Gad El Maleh, mais aussi des stand-upper d’outre-Atlantique qu’il suit depuis son plus jeune âge. Il se décrit comme une sorte de Justin Bieber, le succès en moins, et rode actuellement son premier spectacle, à tout juste 18 ans !

Tom est également YouTubeur et étudiant en cinéma, son autre passion.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

jeudi 31 décembre 2020 – 18h30 à 19h45

jeudi 31 décembre 2020 – 20h00 à 21h15

jeudi 31 décembre 2020 – 21h30 à 22h45