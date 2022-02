Plateau d’humour – Café Théâtre Le Bacchus Café Théâtre Le Bacchus, 12 mars 2022 21:00, Rennes.

12 et 13 mars Sur place Tarifs : 22€ et 16€ 02.99.78.39.93, https://www.le-bacchus.com/programmation/spectacles/7869-plateau-humour-mars-2022.html, https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-plateau-humour-mars-2022-manen4ir-lt.htm

Venez découvrir une génération d’humoriste qui n’a pas sa langue dans la poche !

ANTOINE PEYRON :

Antoine n’a pas le temps de faire des manières, peut-être dans son second spectacle mais pour l’instant il n’en a qu’un et a autre chose à foutre de toutes ces politesses, car il va vous parler de son ancien métier d’ambulancier et vous promet un moment de désinvolture et d’impertinence avec de nombreuses anecdotes insolentes et drôles, tout ça saupoudrer d’une bonne grosse dose d’humour noir, donc un conseil âmes sensibles restées chez vous.

Après 5 ans de théâtre d’improvisation, 5 ans de stand-up, et 8 prix en festival d’humour (ci dessous)… Il est venu le temps pour Antoine de parcourir les théâtres pour prêcher la bonne parole.

KEVIN ROBIN :

Originaire de Nantes, Kevin Robin se lance dans le stand up en 2014. En 2016, il crée son premier spectacle intitulé « Les Joies de l’humour », suivi par « Aventurier » en 2018 qu’il arrêtera en décembre 2021. Le troisième arrive…

On peut le voir sur les différents plateaux parisiens et nantais, avec notamment des passages télé sur Génération Paname ou Pasquinade.

YOAN BERTETTO :

Deux ans de galères résumées en une heure de blagues. A travers son spectacle nerveux et épuré, Yoan partage ses réflexions sur ses dernières expériences.

De son entrée foireuse dans le milieu du polyamour, à sa remise en question du couple.

Comment il s’est retrouvé à vivre à Barcelone par accident.

Pourquoi il a décidé d’ouvrir un bar en pleine pandémie.

Va t’on vraiment coloniser Mars ?

Le slip chauffant marche t’il pour de vrai ?

Humoriste Nantais depuis plusieurs années, il a été la première partie d’artistes comme Marina Rollman, Franjo, Waly Dia, Pierre Thevenoux…

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

samedi 12 mars – 21h00 à 22h15

dimanche 13 mars – 17h00 à 18h15